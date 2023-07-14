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«В Ф-1 важен каждый килограмм». Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму

«В Ф-1 важен каждый килограмм». Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму
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Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями с тренировочного занятия. Хэмилтон показал, как поддерживает физическую форму.

«В моём виде спорта важен каждый килограмм. Даже небольшое отклонение от нормы влияет на время прохождения круга и гоночный темп. Очень важно хорошо питаться, хорошо спать и заниматься в тренажёрном зале. Если вам когда-нибудь придётся нелегко, помните, что мы в этом едины. Никогда не бывает легко, но это всегда того стоит», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона/ фотограф 13th Witness

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил давнюю аварию Хэмилтона и пилота своей команды Макса Ферстаппена во время борьбы Макса с Ландо Норрисом («Макларен») на Гран-при Великобритании.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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