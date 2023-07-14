Шарль Леклер высказался о своих ошибках в нынешнем сезоне Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своём отношении к ошибкам, совершаемым на трассе, а также о том, как он справляется с непредсказуемой машиной в нынешнем сезоне.

«Я очень самокритичен, когда совершаю ошибку, но, будучи частью команды, я стараюсь быть очень объективным и очень честным с ними. Я стараюсь подтолкнуть всех к такому же подходу, к самокритике, к тому, чтобы учиться на ошибках и совершенствоваться.

Когда тебе приходится управлять более сложной машиной, как это было в первой части этого сезона, ошибки случаются. Я знаю это. Когда чего-то не хватает, я пытаюсь найти эту проблему и всегда стараюсь выжать из машины всё до предела.

Мой менталитет всегда заключался в том, чтобы выжимать максимум и не оставлять ничего на потом», — приводит слова Леклера The Guardian.