Шарль Леклер рассказал о том, не потерял ли он доверие к стратегам «Феррари»
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, как складывается его коммуникация с командой, а также объяснил причины случающегося недопонимания.
«Мы иногда расходимся во мнениях, но мы очень честны друг с другом.
Я говорю команде то, что думаю, а команда говорит то, что она думает. Только так и можно двигаться вперёд. Я не думаю, что доверие когда-либо было проблемой между нами. У нас, гонщиков, совсем другое видение ситуаций, чем у команды на пит-уолле, поэтому могут случаться разные вещи», — приводит слова Леклера The Guardian.
В нынешнем сезоне Шарль занимает седьмое место в таблице личного зачёта, набрав 74 очка. Команда «Феррари» находится на четвёртом месте в таблице Кубка конструкторов, уступая «Ред Булл», «Мерседес» и «Астон Мартин».
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