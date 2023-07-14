Владелец компании-промоутера Гран-при Сингапура получил уведомление об аресте
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Агентство по борьбе с коррупцией Сингапура выдало уведомление об аресте миллиардера Онг Бенг Сенга в рамках расследования, касающегося министра транспорта С. Исварана. Об этом информирует CNBC. Бенг Сенг владеет компанией-промоутером Гран-при Сингапура.
Сообщается, что никаких обвинений в адрес миллиардера выдвинуто не было и в настоящий момент он сотрудничает с агентством. Сейчас Онг находится за границей, но по возвращении в Сингапур будет должен сдать свой паспорт.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Гран-при Сингапура запланирован на даты с 15 по 17 сентября. Лидером в Кубке конструкторов в настоящий момент является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл» (411 очков).
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1:
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