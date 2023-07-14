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Льюис Хэмилтон: не мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь снова был доминирующий период

Льюис Хэмилтон: не мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь снова был доминирующий период
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не рассчитывает оказаться в ситуации доминирования над соперниками в Формуле-1.

«Я не мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь снова был доминирующий период. Я имею в виду победу в нескольких чемпионатах подряд, однако надеюсь, что, по крайней мере, получится сражаться за победу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на Chequered Flag podcast.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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