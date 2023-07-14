Льюис Хэмилтон: не мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь снова был доминирующий период
Поделиться
Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не рассчитывает оказаться в ситуации доминирования над соперниками в Формуле-1.
«Я не мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь снова был доминирующий период. Я имею в виду победу в нескольких чемпионатах подряд, однако надеюсь, что, по крайней мере, получится сражаться за победу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на Chequered Flag podcast.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Комментарии
- 14 июля 2023
-
13:57
-
13:51
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
12:02
-
11:29
-
10:56
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:42
-
01:01
-
00:12
- 13 июля 2023
-
23:03
-
22:41
-
22:00
-
20:57
-
20:01
-
19:12
-
18:15
-
17:42
-
16:45
-
16:21
-
15:12
-
14:56
-
13:25
-
13:12
-
12:45
-
11:28
-
11:02
-
09:54
-
00:39
- 12 июля 2023
-
23:41
-
23:39
Партнерский контент