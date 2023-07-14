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Дэвид Култхард выразил сомнение в том, что Хэмилтон подпишет с «Мерседесом» новый контракт

Дэвид Култхард выразил сомнение в том, что Хэмилтон подпишет с «Мерседесом» новый контракт
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Экс-гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард выразил мнение, что британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ещё не определился с тем, хочет ли он подписывать новый контракт с командой.

«У «Мерседеса» странные времена, и это приводит нас к такой ситуации: на самом деле у нас нет подтверждения того, что Льюис продолжит карьеру. Мы постоянно слышим, что контракт будет подписан, но почему они его до сих пор не подписали? Не то чтобы им нужно было узнавать друг друга. Вместе они выиграли много чемпионатов.

Я думаю, это показывает, что Льюис просто-напросто не до конца определился со своим мнением о будущем в «Мерседесе». Грядут обновления, и, возможно, они сделают ещё один небольшой шаг вперёд, но на самом деле им нужно сделать скачок, чтобы получить возможность бороться за победы», — заявил Култхард в эфире телеканала Channel 4.

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