«Смертельный приговор». Ральф Шумахер — о Нике де Врисе после увольнения из «Альфа Таури»

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал увольнение из «Альфа Таури» голландского гонщика Ника де Вриса. На его место в команду придёт австралиец Даниэль Риккардо.

«Да, это решение можно объяснить, но нельзя не отметить, что оно было сделано в середине сезона. Конечно, нет сомнений, что это смертельный приговор для парня. После этого он нигде не сможет закрепиться. Таково моё мнение», — приводит слова Шумахера GrandPrix со ссылкой на Sky Deutschland.

Ральфа также высказался о племяннике Мике Шумахере, отметив, что он был бы готов выступать за «Альфа Таури»:

«Мик был бы доступен, но мы и раньше достаточно часто обсуждали это. По каким-то причинам решение было принято не в пользу Мика».

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: