Хэмилтон объяснил, почему хочет, чтобы доминированию Ферстаппена в Ф-1 пришёл конец

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что в Формуле-1 сейчас наступил период доминирования гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, добавив, что не считает это полезным для спорта.
«В течение долгого, очень долгого времени в нашем спорте всегда были периоды доминирования. У меня он был, у Михаэля Шумахера он был, у Себастьяна Феттеля он был, и теперь настала очередь Макса. Никто не знает, как долго это продлится; сможем ли мы побороться в следующем году или сможет ли это сделать «Феррари». Вот почему я совсем недавно говорил, что, хотя мы когда-то и доминировали, лучшие годы были, когда всё же мы боролись с другими: когда у нас были плотные сражения с «Ред Булл» или упорные битвы с «Феррари». Но с этим ничего не поделать. Остаётся просто делать работу лучше.
В конечном счёте Макс и его команда проделали работу лучше, чем все остальные, и этого у них не отнять. Но мы должны понять, как сделать гонки более напряжёнными. Это моя мечта, потому что именно в такие моменты я рос, участвуя в гонках на картах – в битвах колесо к колесу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на Chequered Flag podcast.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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