Макс Ферстаппен прояснил вероятность того, что станет руководителем команды Формулы-1
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не видит себя в качестве руководителя команды Формулы-1 после завершения карьеры.
«Приходится много путешествовать, что и так проделываешь как гонщик. Так что я определённо не хочу заниматься этим снова в качестве руководителя команды», — приводит слова Ферстаппена издание CNN.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 255 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 156 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (137 очков).
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Венгрии, пройдёт с 21 по 23 июля.
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