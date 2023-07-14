Гюнтер Штайнер: я вполне доволен нашим составом пилотов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал своё удовлетворение нынешним составом команды.

«Надеюсь, что мы сможем принять решение по составу пилотов до летнего перерыва. Я не трачу на это много времени, нам нужно это сделать, и мы утвердим наших гонщиков как можно скорее. Как я уже говорил, сейчас я вполне доволен составом наших пилотов», — приводит слова Штайнера портал RacingNews365.

В нынешнем розыгрыше Кубка конструкторов «Хаас» занимает седьмую строчку в таблице с 11 очками, девять из которых принёс представитель Германии Нико Хюлькенберг. Два оставшихся очка на счету датчанина Кевина Магнуссена.

Летний перерыв наступит после Гран-при Бельгии (28–30 июля). Пауза продлится вплоть до Гран-при Нидерландов (25–27 августа).