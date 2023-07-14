«Альпин» проведёт значительную модернизацию машины перед летним перерывом

Босс «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что команда планирует значительную модернизацию болида перед летним перерывом.

«Наши обновления сработали в этом году, и перед перерывом нас ждёт ещё одно значительное обновление. Мы должны думать стратегически насчёт наших будущих планов. Во время данного отрезка сезона большая часть наших усилий по-прежнему направлена на машину этого года, а не следующего.

Я всегда выступаю за то, чтобы модернизировать машины, насколько это возможно. Всё будет сводиться к тому, что мы получим в результате последней модернизации.

Есть определённое время между тем моментом, когда идея об обновлении приходит тебе в голову, и между тем моментом, когда удаётся реализовать это в машине. Время для новых идей заканчивается. Уже в сентябре думать об изменениях нынешней машины будет бессмысленно», — приводит слова Зафнауэра портал Autosport.