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«Альпин» проведёт значительную модернизацию машины перед летним перерывом

«Альпин» проведёт значительную модернизацию машины перед летним перерывом
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Босс «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что команда планирует значительную модернизацию болида перед летним перерывом.

«Наши обновления сработали в этом году, и перед перерывом нас ждёт ещё одно значительное обновление. Мы должны думать стратегически насчёт наших будущих планов. Во время данного отрезка сезона большая часть наших усилий по-прежнему направлена на машину этого года, а не следующего.

Я всегда выступаю за то, чтобы модернизировать машины, насколько это возможно. Всё будет сводиться к тому, что мы получим в результате последней модернизации.

Есть определённое время между тем моментом, когда идея об обновлении приходит тебе в голову, и между тем моментом, когда удаётся реализовать это в машине. Время для новых идей заканчивается. Уже в сентябре думать об изменениях нынешней машины будет бессмысленно», — приводит слова Зафнауэра портал Autosport.

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