Формула-1 может ввести специальную награду для ГП со спринтерскими гонками в 2024 году

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что руководство гоночной серии рассматривает возможность введения специальной награды для пилотов, успешно выступающих на этапах Гран-при со спринтерскими гонками.
«В 2024 году будет шесть спринтов, и мы объявим о них, думаю, в сентябре, потому что у нас запланировано заседание комиссии Формулы-1 на уикенд Гран-при Бельгии.
Есть предложение, которое я хотел бы внести, в соответствии с концепцией «Большого шлема». Речь идёт о том, что гонщики, завоевавшие два поула и одержавшие две победы в гонках за уикенд, должны быть как-то выделены, чтобы подчеркнуть достигнутые ими результаты.
Изменение формата спринтов может оттолкнуть болельщиков? Мы проанализировали этот момент. Я считаю, что риск в большей степени связан с лояльными зрителями, которые полагаются на традиции и привычки, а не с новыми фанатами, которые гораздо более открыты к переменам.
Тем не менее никаких важных новостей по поводу изменения формата нет. Мы хотим стабилизировать шесть уикендов со спринтерскими гонками и уважать привычки давних болельщиков», — приводит слова Доменикали Motorsport.
- 14 июля 2023
-
18:36
-
17:20
-
16:53
-
16:21
-
16:12
-
15:21
-
14:40
-
13:57
-
13:51
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
12:02
-
11:29
-
10:56
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:42
-
01:01
-
00:12
- 13 июля 2023
-
23:03
-
22:41
-
22:00
-
20:57
-
20:01
-
19:12
-
18:15
-
17:42
-
16:45
-
16:21
-
15:12
-
14:56
-
13:25
-
13:12