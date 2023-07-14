В «Хаасе» не исключили изменения концепции боковых понтонов болида

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал о возможном изменении концепции боковых понтонов болида, которая ранее была скопирована у «Феррари».

«Будем ли мы менять концепцию боковых понтонов после изменений у «Феррари»? Очевидно, что кузову уделяется много внимания. Формула-1 очень гламурна, так что да, я понимаю, что перемены возможны.

Но если посмотреть на конструкцию кузова, вы увидите переднюю часть, где стиль похож у всех автомобилей, кто-то приложил чуть больше усилий, кто-то чуть меньше. Затем есть боковая часть, которая очень широкая, и задняя часть.

В этой части мы немного отличаемся от других. Конечно, мы смотрели на ситуацию с самого начала действия регламента, то есть с середины 2021 года, и мы подумали, что выбрали лучший вариант для нас.

Мы продолжаем рассматривать концепцию понтонов. Мы изучили, как она работает на болиде этого сезона и продолжаем рассматривать её. Мы можем изменить, а можем и нет. Посмотрим.

Мы вступаем в период, когда модернизировать машину этого года с точки зрения сроков становится всё сложнее. Но всё равно, сейчас июль, а сезон завершится ближе к концу года. Таким образом, технически мы может поменять весь кузов, если посчитаем, что это сделает машину быстрее», — приводит слова Ресты Motorsport.