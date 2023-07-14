Леклера отреагировал на решение «Ред Булл» переключить внимание на новый болид

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его не беспокоит тот факт, что «Ред Булл» может получить преимущество в следующем сезоне за счёт того, что уже сейчас переключает внимание на работу над новым болидом.
«Я не особенно волнуюсь, это часть игры, не так ли? Всякий раз, когда у вас есть преимущество в одном сезоне, очевидно, что риск для других команд заключается в том, что эта команда пытается потратить время на разработку машины следующего года. Но, в конце концов, это связанные вещи.
Мы по-прежнему в основном сосредоточены на болиде этого года, потому что у нас есть явные недостатки, и мы знаем, что нам нужно их устранить, и, когда мы их исправим, тогда всё сложится и машина следующего года будет намного лучше.
Но опять же, что придаёт мне уверенности на этот раз, так это то, что у нас есть очень чёткий план того, что мы хотим улучшить. Мы уже сделали несколько шагов вперёд в последних трёх гонках.
В следующих гонках нас ждёт ещё много интересного, мы хотим быть впереди не только «Мерседеса» и «Астон Мартин», но и как можно быстрее навязать борьбу «Ред Булл», и я уверен, что мы на правильном пути», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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