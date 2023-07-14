Хэмилтон: мы не можем бросить работу над текущим болидом ради новой машины

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о возможном преимуществе «Ред Булл» в следующем сезоне за счёт того, что уже сейчас команда начала работу над новым болидом.

Ранее гонщик «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его команда по ходу этого сезона намерена исправлять ошибки текущей машины, а не начинать работу над новой.

«Мне больше нечего к этому добавить. У нас почти та же самая ситуация.

Нам не помогло бы просто прекратить работу над этим автомобилем и сосредоточиться над болидом следующего года. Мы должны использовать время, которое у нас есть на трассе, для доработки имеющейся у нас машины и устранения этих проблем, как и говорил Шарль.

И я уверен, что мы добьёмся этого. Вопрос только в том, сколько времени это займёт», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.