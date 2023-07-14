Риккардо — о Норрисе: сравнивать его с Максом сложно, но Ландо очень, очень хорош

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» на правах аренды до конца сезона, высказался о британском пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Нет сомнений, что Ландо чрезвычайно хорош. Думаю, это один из тех случаев, когда он получает максимум от своей машины. Очевидно, что я изо всех сил пытался добиться этого в «Макларене».

Я смотрю на него и думаю: «Этот парень максимально использует всё, что у него есть». В большинстве случаев это оправдывало себя.

Если бы он перешёл в топ-команду, он соответствовал бы уровню машины. Я уверен, что он был бы быстр в топ-команде. У меня нет никаких сомнений на этот счёт. Думаю, он зарекомендовал себя.

Надеюсь, что однажды он получит шанс сесть за руль болида, который может бороться за победы. Он может не справиться с этим? Нет. Я уверен, что он сможет. Пока мы не победим, мы все верим, что можем это сделать, но он должен это сделать. Я думаю, что он феноменальный талант.

Сравнивать его с Максом Ферстаппеном сложно. Думаю, были дни, когда Ландо, очевидно, выглядел так же хорошо. Но сравнивать их правда сложно, однако я думаю, что Ландо очень, очень хорош.

Думаю, вы это поймёте, когда он одержит свою первую победу. Как только он поднимется на эту вершину, я думаю, многие люди подумают, что этот парень может пройти весь путь до титула.

Очевидно, что он ещё не добился первой победы, но он молод, я думаю, он всё ещё учится и продолжает расти, становясь сильнее. Так что у меня нет причин думать, что он этого не сделает. Если только он никогда не получит чемпионскую машину — это единственное, что, вероятно, остановит его. Думаю, у него есть все возможности стать чемпионом», — приводит слова Риккардо Crash.net.

Риккардо является лишь вторым гонщиком после Карлоса Сайнса-младшего, который был партнёром по команде и Норриса, и Ферстаппена.