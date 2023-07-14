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Логан Сарджент назвал аспект, в котором ему нужно сильно прибавить

Логан Сарджент назвал аспект, в котором ему нужно сильно прибавить
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Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент отметил, что квалификации были его слабым местом в первой части сезона.

«Моя работа в квалификациях становится более естественной, но временами всё ещё вымученной.

Эта работа никогда не бывает идеальной, поэтому я чувствую, что по мере того, как моё вождение продолжает улучшаться, у меня снова будет получаться. Это не то, о чём я беспокоюсь, потому что я делал это на протяжении всей своей карьеры, на мой взгляд, я был действительно хорош в квалификациях.

Результаты в квалификациях вернутся, когда я начну лучше чувствовать машину, хотя это придёт само собой. Я работаю так усердно, как только могу, для команды, и они делают то же самое для меня.

Все мотивированы, мы близки к попаданию в очковую зону каждый уикенд, а Алекс набирает очки, что придаёт огромную мотивацию всем парням, усердно работающим за кулисами.

Как пилоты мы будем продолжать работать изо всех сил, изо всех сил стараться. И, надеюсь, мы сможем продолжать становиться лучше», — приводит слова Сарджента RacingNews365.

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