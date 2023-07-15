Вязович — о победе на «Шёлковом пути»: МАЗ оказался самой быстрой машиной на этой гонке

Сергей Вязович, представляющий «МАЗ», высказался о дебютной победе белорусской команды в зачёте грузовиков ралли-рейда «Шёлковый путь».

«Мы очень рады быть на финише. Долгий путь в 13 лет для нас. «МАЗ» впервые принял участие в «Шёлковом пути» в 2010 году, и вот сегодня мы наконец-то стали победителями этой сложнейшей гонки в сложнейших погодных условиях – пошёл дождь. Мы, как всегда, выбрали нетрадиционную тактику и пошли сегодня в атаку по скользкой дороге. У нас отличное сцепление, шины работают великолепно, нигде ни разу не поскользнулись, не ошиблись, очень быстро «накатили» Андрею Каргинову на 40-м километре, прошли его и держали хороший темп до самого финиша.

Я очень благодарен штурману за всю гонку — он не допустил никаких ошибок по навигации. Шины в этом году вытащили нас на первое место. Также я благодарен Минскому автомобильному заводу и всем заводчанам – я знаю, как они за нас болеют и переживают. Мы доставили им огромное удовольствие, МАЗ оказался самой быстрой машиной на этой гонке, одной из самых быстрейших в мире. Представлять Республику Беларусь – огромная честь для нас», — приводит слова Вязовича официальный сайт «Шёлкового пути».