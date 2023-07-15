Вассёр раскрыл планы «Феррари» на модернизацию болида текущего сезона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда не поддастся искушению вносить серьёзные изменения в болид текущего сезона, несмотря на слабые результаты на Гран-при Великобритании Формулы-1.
«Всё было совсем по-другому в Австрии. Мы должны быть сосредоточены на себе, а не думать о попытках копирования действий других.
Мы были в числе лидирующей группы в Австрии и смогли выполнить работу лучше. Так что это скорее вопрос извлечения максимума из имеющегося у нас болида, чем изменения его концепции», — приводит слова Вассёра Racingnews365.
Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший заняли девятое и десятое место соответственно на Гран-при Великобритании.
В текущем сезоне Формулы-1 в активе «Феррари» всего два попадания на подиум.
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