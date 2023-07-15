«Это жёстко». Феттель поддержал де Вриса после увольнения из «Альфа Таури»

Четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель поддержал голландца Ника де Вриса, ранее уволенного из «Альфа Таури».

«Буду откровенен — это, без сомнений, досада для Ника, учитывая, как всё закончилось. Я считаю, что ему был дан великолепный шанс, но, возможно, всё сложилось вопреки его ожиданиям или ожиданиям других. Жестоко, когда всё заканчивается [такой] внезапной остановкой. Это жёстко.

Впервые я встретил Ника в прошлом году, и он показался мне хорошим человеком и хорошим пилотом. Он выиграл чемпионат Формулы-2, побеждал на международных турнирах. Его хорошо знают, и я надеюсь, что это не подорвёт его уверенность в себе. Люди не должны смотреть только на его карьеру в «Альфа Таури», хотя и склонны так делать. Но это неправильно», – приводит слова Феттеля ITV.com.