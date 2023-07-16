Пиастри: «Макларен» доказал в последних двух гонках, что успех не случаен

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля.

«Мы понимаем, что Сильверстоун был ещё одной подходящей трассой из-за скоростных поворотов. В Венгрии есть несколько скоростных поворотов, среднескоростных, так что посмотрим, как мы покажем себя. Мы доказали в последних двух уикендах, что успех не был случайностью. Станем ли мы быстрейшими в Венгрии? Я не знаю. Но мы определённо можем попытаться достичь этого.

В начале года мы были крайне нестабильны и сильно зависели от схемы трассы, асфальта и тому подобного… Обновления стали хорошим шагом вперёд, и это касается не только времени круга. В гонках мы также добились серьёзного прогресса», – приводит слова Пиастри издание Racingnews365.