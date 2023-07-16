Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри: «Макларен» доказал в последних двух гонках, что успех не случаен

Пиастри: «Макларен» доказал в последних двух гонках, что успех не случаен
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля.

«Мы понимаем, что Сильверстоун был ещё одной подходящей трассой из-за скоростных поворотов. В Венгрии есть несколько скоростных поворотов, среднескоростных, так что посмотрим, как мы покажем себя. Мы доказали в последних двух уикендах, что успех не был случайностью. Станем ли мы быстрейшими в Венгрии? Я не знаю. Но мы определённо можем попытаться достичь этого.

В начале года мы были крайне нестабильны и сильно зависели от схемы трассы, асфальта и тому подобного… Обновления стали хорошим шагом вперёд, и это касается не только времени круга. В гонках мы также добились серьёзного прогресса», – приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

Материалы по теме
Норрис: Пиастри не активизировался в Сильверстоуне, он был хорош весь сезон
Материалы по теме
Ай да «Макларен»! Суперскорость легендарной команды затмила рекорд «Ред Булл»
Ай да «Макларен»! Суперскорость легендарной команды затмила рекорд «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023