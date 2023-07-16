Перес: я второй в личном зачёте не благодаря чуду, я выигрывал гонки
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказал мнение о собственных нестабильных результатах на последних Гран-при.
«Всё было осложнено различными факторами. То, что произошло в последних квалификациях — это тяжело, но главное — это то, как ты закончишь год. Я всегда говорил, что в Формуле-1 самое важное — это то, на каком ты общем месте закончишь в Абу-Даби. Всё остальное не имеет значения. Моё внимание сосредоточено на том, чтобы провести хороший сезон.
Я нахожусь на втором месте в личном зачёте не благодаря чуду, я выигрывал гонки», — приводит слова Переса Fox Sports.
Серхио занимает второе место в таблице личного зачёта нынешнего сезона Формулы-1 с 156 очками. Он уступает лишь партнёру по команде Максу Ферстаппену.
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