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AMuS: у «Ред Булл» проблемы с двигателем 2026 года, «Мерседес» опережает конкурентов

Команда «Ред Булл» испытывает трудности в разработке нового двигателя на 2026 год, сообщает Auto Motor und Sport.

Как сообщают инсайдеры, команда отстаёт от сроков и не удовлетворена уровнем отдачи двигателя. В это же время «Мерседес» чувствует себя уверенно и опережает конкурентов в подготовке к новому моторному регламенту.

Ранее босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал ФИА скорректировать баланс мощности силовой установки в 2026 году между ДВС и гибридной частью.

«Мы должны убедиться, что в конечном итоге не создадим автомобили Франкенштейна, которые не соответствуют изначальному замыслу правил», — заявил Хорнер.

Далее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал заявление Кристиана.

«Думаю, Хорнера больше всего пугает то, что его программа разработки силовых установок не продвигается. Вы всегда должны задаваться вопросом: какова реальная мотивация говорить такое?» — заявил Вольф.