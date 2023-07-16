Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

AMuS: у «Ред Булл» проблемы с двигателем 2026 года, «Мерседес» опережает конкурентов

AMuS: у «Ред Булл» проблемы с двигателем 2026 года, «Мерседес» опережает конкурентов
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Ред Булл» испытывает трудности в разработке нового двигателя на 2026 год, сообщает Auto Motor und Sport.

Как сообщают инсайдеры, команда отстаёт от сроков и не удовлетворена уровнем отдачи двигателя. В это же время «Мерседес» чувствует себя уверенно и опережает конкурентов в подготовке к новому моторному регламенту.

Материалы по теме
Вольф объяснил, почему «Мерседес» не использует концепцию «Ред Булл» при разработке болида

Ранее босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал ФИА скорректировать баланс мощности силовой установки в 2026 году между ДВС и гибридной частью.

«Мы должны убедиться, что в конечном итоге не создадим автомобили Франкенштейна, которые не соответствуют изначальному замыслу правил», — заявил Хорнер.

Далее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал заявление Кристиана.

«Думаю, Хорнера больше всего пугает то, что его программа разработки силовых установок не продвигается. Вы всегда должны задаваться вопросом: какова реальная мотивация говорить такое?» — заявил Вольф.

Материалы по теме
Гонки Ф-1 станут отвратительными? Чемпионату предрекли «машины Франкенштейна»
Гонки Ф-1 станут отвратительными? Чемпионату предрекли «машины Франкенштейна»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023