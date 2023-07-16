Уиндзор: Алекс Палоу стал бы отличной долгосрочной заменой Ника де Вриса в «Альфа Таури»

Известный аналитик Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал, что звезда IndyCar Алекс Палоу отлично бы проявил себя в «Альфа Таури» на долгую перспективу.

«Я всегда считал Палоу гонщиком коротких поворотов. Я его очень ценю, думаю, он действительно хорош.

Жаль, что он сейчас не в Формуле-1, потому что если он так успешен в IndyCar, то, скорее всего, он там и останется. Думаю, в этом году он бы отлично себя проявил в паре с Цунодой», — приводит слова Уиндзора портал PlanetF1.

Палоу уверенно лидирует в личном зачёте IndyCar, выиграв четыре из девяти прошедших гонок, тем самым имея хорошие шансы повторить чемпионский успех 2021 года.

«Альфа Таури» рассталась с нидерландским гонщиком Ником де Врисом, заменив его опытным австралийцем Даниэлем Риккардо.