Уиндзор: не думаю, что де Врис сможет вернуться в Формулу-1

Известный аналитик Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение по поводу дальнейших перспектив нидерландского гонщика Ника де Вриса, который на днях покинул «Альфа Таури».

«Честно говоря, я не вижу, чтобы ему доверили где-то машину, кроме как в Формуле-Е, я вообще не понимаю, зачем его взяли в команду изначально. Не поймите меня неправильно, он талантливый, хороший и умный парень, но, скорее всего, его перспективы ограничены переходом в Формулу-Е, где он проделает очень хорошую работу. Возможно, он поедет в Америку, думаю, у него там тоже всё получится», — приводит слова Уиндзора PlanetF1.

«Альфа Таури» рассталась с Ником из-за неудовлетворительных показателей, заменив его на опытного австралийца Даниэля Риккардо.