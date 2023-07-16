«Нам пришлось бы продать завод». Хорнер — об идее объединения Ферстаппена и Хэмилтона
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Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не сможет объединить нидерландца Макса Ферстаппена и британца Льюиса Хэмилтона по финансовым причинам.
«Мы никогда не рассматривали такой вариант ранее. Просто если нам придётся платить одновременно этим двум гонщикам — тогда, наверное, нам предстояло бы продать наш завод (смеётся).
Льюис — фантастический гонщик. Надеюсь, он останется в спорте на долгие годы», — приводит слова Хорнера портал Racingnews 365.
У Хэмилтона заканчивается контракт по окончании текущего сезона. Именитый пилот до сих пор не достиг соглашения с «Мерседесом».
В нынешнем сезоне Ферстаппен с большим отрывом возглавляет таблицу личного зачёта, в то время как Льюис занимает лишь четвёртое место.
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