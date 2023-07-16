«Нам пришлось бы продать завод». Хорнер — об идее объединения Ферстаппена и Хэмилтона

Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не сможет объединить нидерландца Макса Ферстаппена и британца Льюиса Хэмилтона по финансовым причинам.

«Мы никогда не рассматривали такой вариант ранее. Просто если нам придётся платить одновременно этим двум гонщикам — тогда, наверное, нам предстояло бы продать наш завод (смеётся).

Льюис — фантастический гонщик. Надеюсь, он останется в спорте на долгие годы», — приводит слова Хорнера портал Racingnews 365.

У Хэмилтона заканчивается контракт по окончании текущего сезона. Именитый пилот до сих пор не достиг соглашения с «Мерседесом».

В нынешнем сезоне Ферстаппен с большим отрывом возглавляет таблицу личного зачёта, в то время как Льюис занимает лишь четвёртое место.