Серхио Перес: Фернандо Алонсо — большой сюрприз в этом году
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу испанских пилотов Формулы-1 Ферандо Алонсо и Карлоса Сайнса.
«Фернандо — большой сюрприз в этом году. «Астон Мартин» сделали большой шаг, но стоит отметить и «Макларен» тоже. Все гораздо ближе друг к другу.
Карлос Сайнс и Фернандо — отличные гонщики. Испания должна воспользоваться этим и насладиться великим моментом, потому что такое может не повториться в истории испанского автоспорта», — приводит слова Переса Racingnews365.
Серхио занимает второе место в таблице личного зачёта нынешнего сезона Формулы-1 с 156 очками. Он уступает лишь партнёру по команде Максу Ферстаппену. Фернандо Алонсо идёт третьим — 137 очков. Карлос Сайнс занимает пятое место — 83.
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