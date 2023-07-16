Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес: Фернандо Алонсо — большой сюрприз в этом году

Серхио Перес: Фернандо Алонсо — большой сюрприз в этом году
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу испанских пилотов Формулы-1 Ферандо Алонсо и Карлоса Сайнса.

«Фернандо — большой сюрприз в этом году. «Астон Мартин» сделали большой шаг, но стоит отметить и «Макларен» тоже. Все гораздо ближе друг к другу.

Карлос Сайнс и Фернандо — отличные гонщики. Испания должна воспользоваться этим и насладиться великим моментом, потому что такое может не повториться в истории испанского автоспорта», — приводит слова Переса Racingnews365.

Серхио занимает второе место в таблице личного зачёта нынешнего сезона Формулы-1 с 156 очками. Он уступает лишь партнёру по команде Максу Ферстаппену. Фернандо Алонсо идёт третьим — 137 очков. Карлос Сайнс занимает пятое место — 83.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023