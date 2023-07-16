Сайнс сказал, почему предпочёл бы в напарники Хэмилтона, а не Ферстаппена
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Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс сказал, почему предпочёл бы в качестве напарника семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, а не голландца Макса Ферстаппена.
«Я уже был напарником Макса (Ферстаппен и Сайнс провели сезон-2015 в составе «Торо Россо». – Прим. «Чемпионата») и знаю, что мы хорошо поладим. У нас было бы хорошее понимание. Я никогда не был напарником Льюиса, но мне кажется, что наличие рядом семикратного чемпиона мира хорошо сказывается на вашей карьере и, вероятно, вы будете учиться.
Поэтому, возможно, я бы выбрал Льюиса, чтобы попробовать нечто другое. Хотя, по правде сказать, мне всё равно. Кто бы ни был моим напарником, я бы принял это», – приводит слова Сайнса издание Daily Espress.
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