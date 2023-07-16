Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр включил «Макларен» в список команд, борющихся за место позади «Ред Булл»

Вассёр включил «Макларен» в список команд, борющихся за место позади «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр оценил прогресс команды «Макларен» в последних выступлениях, а также высказался о конкуренции в первой половине решётки.

«Я считаю, что в нашей группе мы боремся за победу, и когда я говорю «наша группа», то подразумеваю «Макларен», «Астон Мартин», «Мерседес» и нас. У всех есть цель победить в гонке, но приоритетом является стать лидером группы.

Между вторым и девятым местом настолько плотные результаты, что в некоторых сессиях у нас одна-две десятых между четырьмя-шестью машинами. И это означает, что если схема трассы подходит вашей машине, вы хорошо поработали с настройками, уикенд прошёл без технических проблем, и вы добились преимущества в одну десятую, то это огромный шаг вперёд», – приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Материалы по теме
Норрис в «Феррари», Леклер в «Мерседесе»?! Разбираем свежие трансферные слухи
Норрис в «Феррари», Леклер в «Мерседесе»?! Разбираем свежие трансферные слухи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023