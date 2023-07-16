Пресс-служба «Хааса» отреагировала на публикацию о Мике Шумахере

Мерседес опубликовал новый пост с резервным пилотом команды Миком Шумахером. Пресс-служба «Хааса» на него отреаигровала.

«Окей, Мик, теперь ты можешь крутить «пончики», — гласит подпись к фотографии с Миком Шумахером, который находится в болиде.

Пресс-служба «Хааса» отреагировала на пост с помощью эмодзи «Глаза».

В прошлом сезоне Шумахер после Гран-при Абу-Даби вместе с Себастьяном Феттелем стал исполнять несколько «пончиков» для болельщиков, однако был остановлен главным гоночным инженером «Хааса» Аяо Комацу. Напомним, ранее этот элемент празднования, распространённый во многих гоночных сериях, был запрещён в Формуле-1. Однако потом требования смягчились, и гонщики получили возможность крутить «пончики» при условии, что это не угрожает безопасности других пилотов и стюардов.