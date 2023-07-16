Ферстаппен был дисквалифицирован из виртуальной гонки после намеренного столкновения

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз оказался в центре обсуждения в мире виртуальных гонок.

Голландец стал участником киберзаезда на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам», из которого был дисквалифицирован после намеренного столкновения.

В середине гонки в Ферстаппена врезался немецкий киберспортсмен Свен-Оле Хаасе, из-за чего голландец потерял управление и отстал от лидирующей группы. Впрочем, менее чем за минуту он сократил отрыв, срезав поворот, и намеренно протаранил Хаасе, вместе с ним выехав на гравийную обочину и врезавшись в ограждение.

Ранее пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс сказал, почему предпочёл бы видеть своим напарником Хэмилтона, а не Ферстаппена.

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