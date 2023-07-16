Одна из первых машин Эдриана Ньюи попала в аварию на Фестивале скорости в Гудвуде

Один из первых автомобилей Формулы-1, разработанный Эдрианом Ньюи, Leyton House, был повреждён в результате необычной аварии на Фестивале скорости в Гудвуде.

После субботних заездов, отменённых из-за штормов в Великобритании, в воскресенье было составлено насыщенное расписание с большим количеством событий: исторические автомобили всех направлений автоспорта на скорости поднимались на знаменитый холм поместья Гудвуд.

Один из таких автомобилей, Leyton House Judd CG901 1990 года выпуска, разработанный Эдрианом Ньюи, который привлек внимание своей универсальностью и скоростью, получил механическую поломку.

Машину закрутило, она врезалась в тюки с соломой, устилавшие асфальт, и отскочила обратно на трассу. Пилот Ричард Хоуп не пострадал и выбрался из автомобиля.

Видео доступно на YouTube-канале Thijs And Cars.