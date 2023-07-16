Феттель объяснил, почему Формула-1 скоро может быть запрещена

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что в будущем автоспорт может быть запрещён правительствами, если не внесёт ключевые улучшения в экологическую безопасность.

«Имола была отменена. Вчера отменили соревнования в Гудвуде. Существует прямая связь между экстремальными погодными условиями и изменением климата, потеплением.

Нужно понимать, что мир меняется, и это оказывает влияние на нашу жизнь. Помимо того, что автомобили непосредственно загрязняют окружающую среду, на Формуле-1 лежит огромная ответственность, поскольку это очень крупное мероприятие, которое посещает множество людей.

В какой-то момент правительства разных стран начнут искать вещи, от которых им следует отказаться, которые нужно запретить. И автоспорт вполне может оказаться в списке таких вещей», — приводит слова Феттеля The Race.