Феттель объяснил, почему Формула-1 скоро может быть запрещена

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что в будущем автоспорт может быть запрещён правительствами, если не внесёт ключевые улучшения в экологическую безопасность.
«Имола была отменена. Вчера отменили соревнования в Гудвуде. Существует прямая связь между экстремальными погодными условиями и изменением климата, потеплением.
Нужно понимать, что мир меняется, и это оказывает влияние на нашу жизнь. Помимо того, что автомобили непосредственно загрязняют окружающую среду, на Формуле-1 лежит огромная ответственность, поскольку это очень крупное мероприятие, которое посещает множество людей.
В какой-то момент правительства разных стран начнут искать вещи, от которых им следует отказаться, которые нужно запретить. И автоспорт вполне может оказаться в списке таких вещей», — приводит слова Феттеля The Race.
- 16 июля 2023
-
22:59
-
22:33
-
21:57
-
21:55
-
21:24
-
20:33
-
19:37
-
19:28
-
18:51
-
17:58
-
17:42
-
16:54
-
15:37
-
14:42
-
14:12
-
13:23
-
12:04
-
11:19
-
00:24
- 15 июля 2023
-
23:41
-
22:21
-
21:01
-
20:09
-
19:58
-
18:08
-
17:34
-
16:54
-
16:08
-
15:27
-
14:38
-
13:59
-
12:22
-
11:49
-
10:30
-
10:15