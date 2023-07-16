Кристиан Лундгор одержал первую победу в IndyCar

Пилот команды Rahal Letterman Lanigan Racing Кристиан Лундгор выиграл Гран-при Торонто — десятый этап IndyCar сезона-2023. Для датчанина, который только в этом году перешёл в американскую серию, это первая победа в IndyCar. Накануне гонки Лундгор выиграл квалификацию, завоевав второй поул в сезоне, а затем за счёт агрессивной тактики на десять секунд оторвался от пелотона и финишировал в комфортном одиночестве.

На второй позиции финишировал Алекс Палоу из Chip Ganassi Racing, который после неудачной дождевой квалификации стартовал лишь 15-м. Лидер чемпионата за счёт аккуратной и точной работы в трафике прорвался на второе место, но на последних кругах ехал с повреждённым крылом.

Испанца прессинговал Колтон Херта, однако лидер чемпионата сохранил позицию. Четвёртым гонку закончил Скотт Диксон, который опередил двух пилотов Team Penske — Джозефа Ньюгардена и Скотта Макглоклина, а также Маркуса Армстронга. Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон финишировал на 11-й позиции.

Отметим, что заезд начался с массовой аварии на первом круге, когда пилоты выстроились в три ряда и не смогли разъехаться на узкой уличной трассе. В общей сложности в завал угодили пятеро пилотов, и лишь Грэму Рэйхолу удалось продолжить движение, а для Джека Харви, Райана Хантер-Рея, Бенджамина Педерсена и дебютанта Тома Бломквиста гонка закончилась уже через несколько поворотов.

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До финиша не добрался и Ромен Грожан, который на середине дистанции разбил машину. Француз стартовал девятым, но откатился на 12-ю позицию, когда на 42-м круге заблокировал в повороте колесо и передней левой частью машины врезался в отбойник. Француз в итоге классифицирован 22-м — и это уже четвёртый в пяти последних гонках случай, когда он не попадает в топ-20.

IndyCar. Гран-при Торонто (топ-10):

1. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 85 кругов.

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +11,7983 сек.

3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +15.0599.

4. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +15.7600.

5. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +19.2421.

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) +19.4798.

7. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +22.8005.

8. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +23,9982.

9. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan) +26,6884.

10. Феликс Розенквист (Arrow McLaren) +28.6024.

В общем зачёте Палоу теперь на 117 очков опережает Диксона и на 126 — Ньюгардена. Таким образом испанцу гарантировано лидерство на две гонки вперёд.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 417 очков.

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 300.

3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 291.

4. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 275.

5. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 274.

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 258.

7. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 248.

8. Уилл Пауэр (Team Penske) — 242.

9. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 239.

10. Александер Росси (Arrow McLaren) — 230.

Сезон IndyCar продолжится на следующей неделе, когда 22–23 июля на овале «Айова Спидвей» пройдёт сдвоенный этап.