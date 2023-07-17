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Ферстаппен: так много сезонов «Ред Булл» был близок, и теперь я наслаждаюсь чемпионством

Ферстаппен: так много сезонов «Ред Булл» был близок, и теперь я наслаждаюсь чемпионством
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к доминированию команды.

«Надеюсь ли я, что кто-то бросит мне вызов? Думаю, на это надеется очень маленькая часть меня. Я провёл так много сезонов, где мы были очень близки и считали, что сможем побороться в следующем году, но этого не случалось по различным причинам. Теперь мы, наконец, здесь, и я наслаждаюсь этим. Меня часто спрашивают, не считаю ли я это скучным, но нет, это нескучно. Команда очень упорно трудилась все эти годы», – приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

После десяти этапов Ферстаппен уверенно возглавляет общий зачёт пилотов, на 99 очков опережая напарника Серхио Переса.

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