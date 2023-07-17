«Ред Булл» привезёт в Венгрию обновления, которые сделают болид на две десятых быстрее

«Ред Булл» подготовил для Гран-при Венгрии большой пакет обновлений, который, как ожидается, сделает машину на две десятых быстрее. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Сообщается, что обновления коснутся дизайна боковых понтонов. Кроме того, машина после обновлений окажется не только быстрее, но и будет выглядеть «потрясающе». По словам источника, команда не остановит разработку болида после летнего перерыва и продолжит выпускать новинки.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 411 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: