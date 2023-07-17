«Давно этого не говорил». Риккардо оставил пост о возвращении в Ф-1 в роли боевого пилота

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу скорого возвращения на стартовую решётку. Ранее в сезоне Риккардо выступал в качестве резервиста «Ред Булл». 21 июля Даниэлю предстоит принять участие в Гран-при Венгрии уже в качестве боевого пилота.
«Гоночная неделя. Давно я этого не говорил. Круто», — написал Риккардо.
Напомним, 11 июля стало известно, что Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в «Альфа Таури», перейдя в гоночный коллектив на правах аренды до конца сезона. При этом ранее различными экспертами высказывались мнения, что Даниэль может задержаться в итальянской команде и на следующий сезон.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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