Расселл поддержал строгие правила Формулы-1 по поводу ограничений на трассе

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поддержал строгие правила Формулы-1, касающиеся ограничений на трассе, после того, как несколько гонщиков были оштрафованы в последних гонках.

Рассел считает, что организаторам необходимо приложить больше усилий для создания сдерживающих факторов для гонщиков, чтобы предотвратить превышение ими правил ограничения трассы.

«Возможно, нужно быть немного динамичным в определённой ситуации, я не думаю, что в Австрии можно было что-то выиграть, выходя в двух последних поворотах за пределы трассы. Должен же быть какой-то предел.

В 12-м повороте Барселоны, я думаю, поставили гравийную ловушку, и это предел. В четвёртом повороте в Австрии есть гравийная ловушка, и там нет проблем. Нам нужно найти решение, которое устроит. Если говорить о Формуле-1, то гравийная ловушка — отличный вариант», — приводит слова Расселла Racingnews365.