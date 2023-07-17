«Это просто несерьёзно». Попов раскритиковал Переса за выступления в квалификациях

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу слабых выступлений пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификациях.

«Я ещё после Гран-при Австрии, когда Перес не прошёл в топ-10 четвёртый раз подряд, сказал, что это несмешно. Но пятый раз… Правда, на этот раз он взял новую высоту: не прошёл даже во второй сегмент.

Во всех этих пяти гонках Макс взял поул. На такой же машине, понимаете? Можно сколько угодно говорить, что настройки под него и обновления в его пользу, но… Вы меня извините, но это просто несерьёзно.

Каждый раз, по словам Переса, ему что-то мешает: «Вот гонщик «Хааса» остановился на трассе, появились красные флаги за три минуты до конца. Выехал первым из боксов. Долго стоял, шины остыли, поэтому не собрал круг». А у других пилотов, стоявших за тобой, шины, значит, не остыли, да?

Не надо говорить, что никто не улучшил. Я точно помню, что несколько гонщиков, в том числе из «Уильямса», прибавили и прошли дальше. А потом Перес сказал: «Я успел бы, да тут Боттас в конце помешал», – сказал Попов на своём YouTube-канале.