Перес назвал 2 команды, чьи шансы победить «Ред Булл» в Гран-при в этом сезоне Ф-1 выше

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о командах, которые способные выиграть гонку в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Переса, больше всего шансов на успех у британской команды «Макларен» или немецкого гоночного коллектива «Мерседес».

«Даже не знаю. Ситуация меняется в каждой гонке. Но если говорить о последней гонке, то я бы больше всего подумал о «Макларене» или «Мерседесе», — приводит слова Переса EFE.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 411 очков. На втором месте «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко. «Макларен» занимает пятую позицию (59 очков).

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?