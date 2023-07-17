Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес назвал 2 команды, чьи шансы победить «Ред Булл» в Гран-при в этом сезоне Ф-1 выше

Перес назвал 2 команды, чьи шансы победить «Ред Булл» в Гран-при в этом сезоне Ф-1 выше
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о командах, которые способные выиграть гонку в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Переса, больше всего шансов на успех у британской команды «Макларен» или немецкого гоночного коллектива «Мерседес».

«Даже не знаю. Ситуация меняется в каждой гонке. Но если говорить о последней гонке, то я бы больше всего подумал о «Макларене» или «Мерседесе», — приводит слова Переса EFE.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 411 очков. На втором месте «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко. «Макларен» занимает пятую позицию (59 очков).

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Серхио Перес признал, что не сможет победить Ферстаппена в этом сезоне Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023