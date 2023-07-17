Перес назвал 2 команды, чьи шансы победить «Ред Булл» в Гран-при в этом сезоне Ф-1 выше
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о командах, которые способные выиграть гонку в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Переса, больше всего шансов на успех у британской команды «Макларен» или немецкого гоночного коллектива «Мерседес».
«Даже не знаю. Ситуация меняется в каждой гонке. Но если говорить о последней гонке, то я бы больше всего подумал о «Макларене» или «Мерседесе», — приводит слова Переса EFE.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 411 очков. На втором месте «Мерседес» (203 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 181 очко. «Макларен» занимает пятую позицию (59 очков).
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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