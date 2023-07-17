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Вассёр отреагировал на слухи о переходе Албона в «Феррари»

Вассёр отреагировал на слухи о переходе Албона в «Феррари»
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу пилота «Уильямса» Александера Албона.

«Я не знаю, откуда взялась эта история. Мы давно с ним знакомы, у нас хорошие отношения. Если вы спрашиваете, хорошо ли он сейчас выступает, то я отвечу да, но это не означает, что мы в нём заинтересованы. У Алекса, по-моему, контракт с «Уильямсом» и на сезон-2024. Команда вкладывает большие средства. Так что проблемы нет», — приводит слова Вассёра итальянской версии Motorsport.

В текущем сезоне Формулы-1 Албон занимает 13-ю строчку в общем зачёте пилотов, набрав 11 очков.

Ранее инсайдер и журналист Формулы-1 Якбек Лопес сообщил о том, что пилот «Уильямса» Александер Албон отказался от возвращения в программу «Ред Булл».

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