Серхио Перес назвал двух пилотов Формулы-1, которых стоит ценить больше

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением об испанских гонщиках Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлосе Сайнсе («Феррари»).

«Они оба отличные пилоты и отличные люди. Я думаю, не все до конца понимают то, что переживает Испания. Нечасто есть два пилота такого уровня из одной страны, но когда их двое… Думаю, их стоит больше ценить. А не просто сравнивать. Что касается наших отношений, то я очень хорошо взаимодействую с обоими. Мы здорово контактируем вне трассы», — приводит слова Переса EFE.

Сайнс отказался подписать футболку «Барселоны»:

Ранее Перес высказался о командах, которые способные выиграть гонку в нынешнем сезоне Формулы-1. Пока победы во всех Гран-при одерживал только «Ред Булл».