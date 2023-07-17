Серхио Перес назвал двух пилотов Формулы-1, которых стоит ценить больше
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением об испанских гонщиках Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлосе Сайнсе («Феррари»).
«Они оба отличные пилоты и отличные люди. Я думаю, не все до конца понимают то, что переживает Испания. Нечасто есть два пилота такого уровня из одной страны, но когда их двое… Думаю, их стоит больше ценить. А не просто сравнивать. Что касается наших отношений, то я очень хорошо взаимодействую с обоими. Мы здорово контактируем вне трассы», — приводит слова Переса EFE.
Сайнс отказался подписать футболку «Барселоны»:
Ранее Перес высказался о командах, которые способные выиграть гонку в нынешнем сезоне Формулы-1. Пока победы во всех Гран-при одерживал только «Ред Булл».
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