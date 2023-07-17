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Вассёр: у «Феррари» нет стабильности, из-за чего пилоты теряют уверенность в машине

Вассёр: у «Феррари» нет стабильности, из-за чего пилоты теряют уверенность в машине
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр в очередной раз высказался о проблемах команды в преддверии Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля в Модьороде.

«Вопрос заключается не только в производительности, произошло нечто, что повлияло на уверенность пилотов в машине. При входе в поворот теряется прижимная сила, что вызывает потерю баланса, и, следовательно, вы испытываете недостаточную поворачиваемость. Прибавьте к этому ветер, который меняется от круга к кругу.

У нас нет стабильности. Круг за круг мы теряем производительность, потому что у пилотов нет стабильных условий. И мы должны поставить гонщиков в приоритет. Это не самый простой и быстрый способ. Было бы намного проще прибавить в прижимной силе. Сложилось так, что от одного уикенда к другому результаты сильно разнятся», – приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

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