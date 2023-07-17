Руководитель «Астон Мартин»: это нормально, что ожидания от нашей команды выросли

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии, а также отметил, что к команде стали относиться по-другому после шести подиумов в десяти гонках.

«У нас хорошие перспективы в Венгрии? Мы реалисты, мы всегда были ими и никогда не были мечтателями.

Мы посмотрим на трассу и на нашу машину, на то, как её настроить и подготовить. Если вы посмотрите на характеристики трассы, то увидите, что здесь наши сильные стороны должны проявиться лучше, чем на других трассах, на которых мы ещё не были.

Ожидания от нашей команды выросли? Это приятный результат нашей работы. Уровень ожиданий вырос после шести подиумов. Сейчас у нас шесть подиумов в десяти гонках, это нормально, что ожидания высоки, и мы будем продолжать стараться оправдывать эти ожидания.

Я думаю, это комплимент, что от нас ждут хороших результатов, это показывает, что мы проделали хорошую работу», — приводит слова Крака RacingNews365.

Гран-при Венгрии пройдёт с 21 по 23 июля.