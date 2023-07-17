Карякин: западным гонщикам грозят отнять лицензии за участие в соревнованиях с россиянами

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что западные спортсмены не участвуют в соревнованиях, в которых представлены россияне, из-за угроз и давления со стороны спортивных федераций.

«В «Шёлковом пути» 2023 года не участвовали западные спортсмены, потому что федерации им запрещают. Делают они это угрозой того, что заберут у них лицензию и больше не выдадут. В то время как на гранд-туре, где не нужна была лицензия, была представлена 21 страна. Насколько важна политическая конъюнктура и насколько она мешает развиваться спорту.

Теперь мы видим, насколько это было ложно, какое это грубое враньё западных коллег о том, что политика не мешает спорту», — приводит слова Карякина ura.news.

Напомним, Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов.