Карякин: западным гонщикам грозят отнять лицензии за участие в соревнованиях с россиянами

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что западные спортсмены не участвуют в соревнованиях, в которых представлены россияне, из-за угроз и давления со стороны спортивных федераций.
«В «Шёлковом пути» 2023 года не участвовали западные спортсмены, потому что федерации им запрещают. Делают они это угрозой того, что заберут у них лицензию и больше не выдадут. В то время как на гранд-туре, где не нужна была лицензия, была представлена 21 страна. Насколько важна политическая конъюнктура и насколько она мешает развиваться спорту.
Теперь мы видим, насколько это было ложно, какое это грубое враньё западных коллег о том, что политика не мешает спорту», — приводит слова Карякина ura.news.
Напомним, Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов.
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