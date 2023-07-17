Феттель объяснил, почему считает Макса Ферстаппена «фантастическим гонщиком»

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель высказался о выступлении команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о голландце Максе Ферстаппене.
«Это невероятное достижение: спроектировать машину, способную побеждать конкурентов в каждом уикенде. Успех «Ред Булл» определяется стабильностью и качеством команды.
Выиграет ли «Ред Булл» всё в этом сезоне? С такой машиной это возможно. Не должно быть проблем с надёжностью, не должно быть неожиданностей. Это не удавалось ещё ни одной команде, хотя «Макларен» был близок в 1988 году.
Вы должны отдавать должное Максу, он фантастический гонщик. Он невероятно талантлив и не допускает ошибок. Перес также не является плохим гонщиком, но вы видите, как легко совершить ошибку», – приводит слова Феттеля издание RacingNews365.
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