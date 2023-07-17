Хэмилтон: мне всё равно, на каком месте я закончу сезон

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон заявил, что не беспокоится о том, какое место займёт по итогам нынешнего сезона.

«Мне и вправду всё равно, на каком месте я закончу сезон. Я сосредоточен на том, чтобы предоставить наиболее качественную информацию для развития команды, сосредоточен на работе с ребятами, чтобы быть уверенным в том, что мы двигаем машину в правильном направлении. Я хочу быть уверенным в том, что, когда наступят первые тесты и первая гонка в следующем году, мы возьмёмся за дело.

У нас нет подпрыгивания, но нет нужной прижимной силы в задней части машины. Нам нельзя отставать от остальных. Поэтому я смотрю в будущее», – приводит слова Хэмилтона Channel 4.