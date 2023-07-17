Перес: хотел бы выступить в Мадриде, в календаре нужно больше городских трасс
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался об ожидаемом добавлении в календарь Формулы-1 городского этапа в Мадриде (Испания).
«Я хотел бы принять участие в гонке в Мадриде, но самым счастливым человек был бы мой тренер Хави Мартос. Ему очень нравится Мадрид, как и всем нам.
Городские трассы особенные, было бы хорошо, если бы их стало больше в календаре. В каждом городе особенная атмосфера, особенно в таких местах, как Мадрид.
Да, у меня получается выступать на городских трассах. Очень важно быть уверенным по ходу всего уикенда, чтобы преуспеть», – приводит слова Переса издание Motorsport Week.
Ранее в Мадриде заявили о договорённости с Формулой-1 о проведении Гран-при.
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