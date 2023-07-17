Никита Мазепин: в сентябре планирую подняться на Эльбрус

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о желании совершить восхождение на Эльбрус.

«В этом году я отмечал день рождения в горах Килиманджаро. Мы с моими близкими друзьями успешно поднялись на пик Ухуру (5895 метров. — Прим. «Чемпионата»). Теперь в сентябре планирую подняться на Эльбрус», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Мазепин провёл сезон-2021 в американской команде Формулы-1 «Хаас», но в начале 2022 года «Хаас» принял решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты, Дмитрий Мазепин. Никита не набрал ни одного очка в дебютном сезоне в Формуле-1. Его напарник Мик Шумахер также остался без очков.

После ухода из Формулы-1 Мазепин принимал участие в ралли «Шёлковый путь» и стал победителем соревнований в зачёте мотовездеходов.