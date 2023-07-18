«Он переломит ситуацию в Будапеште». Хорнер поддержал Переса

Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал пилота команды Серхио Переса в связи с неудачными выступлениями в квалификациях Формулы-1.
«Ему просто нужно переломить ситуацию, и он сделает это в Будапеште. То, как он гоняется, некоторые его действия в Сильверстоуне, в частности, обгон Карлоса Сайнса, были просто потрясающими.
Его темп в последнем отрезке был на высоте. Его расстраивает, что ему постоянно приходится догонять, но ему просто нужно разобраться с квалификацией по субботам. Мы как команда сделаем всё возможное, чтобы поддержать его.
Ему просто нужен хороший заезд, и он снова обретёт свой импульс. На данный момент он всё ещё идёт вторым в чемпионате.
У нас хорошая машина, но мы должны убедиться, что обе машины в состоянии бороться», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
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